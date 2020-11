Biancazzurri verso Spal-Pescara, ecco le ultime dagli allenamenti [FOTO]

Biancazzurri verso Spal-Pescara, è iniziato il countdown. La partita si giocherà sabato 21 novembre allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, con fischio d'inizio fissato alle ore 14. Ieri è ripresa la preparazione tecnico-atletica al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, ecco le ultime dagli allenamenti:

lavoro di prevenzione in palestra e corsa sul campo per tutto il gruppo

differenziato per Bocchetti, Omeonga, Jaroszynski

terapie per Ceter

proseguono il percorso di recupero Drudi e Del Favero

Ancora fuori Memushaj e Bellanova per impegni con le loro rispettive Nazionali. Oggi doppia seduta sempre al Delfino Training Center. In tarda mattinata ha parlato Galano, suonando la carica ai suoi compagni in vista della gara che è prevista tra soli 3 giorni.