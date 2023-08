Ultimi giorni per sottoscrivere gli abbonamenti al Pescara

Ultimi giorni a disposizione per i tifosi biancazzurri prima della chiusura degli abbonamenti in vista dell'inizio del campionato. La Delfino Pescara 1936 comunica, infatti, in una breve nota che sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla Pescara Calcio, per tutte le partite casalinghe della prossima stagione sportiva 2023/2024, fino a lunedì 28 agosto recandosi allo store ufficiale in via Carducci o, in alternativa, in tutti i circuiti Vivaticket.

Intanto nel pomeriggio di martedì 22 agosto, agli ordini di mister Zeman, sono ripresi gli allenamenti allo stadio 'Ughetto Di Febo' di Silvi Marina, dove tre giorni fa si è giocata l'amichevole tra il Pescara e il Notaresco. Seguiranno poi ogni mattina i lavori tecnico-tattici, previsti dalle ore 8:30, e le doppie sedute pomeridiane di mercoledì e venerdì con inizio alle ore 17:30.