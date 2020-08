Mister Sottil dopo il match di ritorno dei play out contro il Perugia: "Il Pescara ha meritato di rimanere in serie B" [VIDEO]

Il Pescara, considerando le due partite, ha meritato di rimanere in Serie B. Lo ha detto l'allenatore del Pescara Sottil, che ha parlato di un finale carico di emozioni con i biancazzurri che si sono imposti ai rigori, ed il Delfino che comunque nel bilancio fra la partita d'andata e quella di ritorno ha dimostrato qualità e grinta, senza mollare fino alla fine.

"Pescara è una bellissima piazza ed una bellissima realtà, il lavoro intenso fatto in questo ultimo mese ha dato risultati soprattutto in queste ultime due partite. Sono contento e ringrazio i ragazzi e la società. Quando sono stato chiamato ero molto orgoglioso di questo incarico, sono davvero felice per i tifosi e finalmente possiamo dire missione compiuta nonostante le difficoltà. La squadra ha iniziato a giocare veloce, come piace a me. Una bella favola che si è conclusa bene"

Intanto ieri notte, in casa Perugia, grosse contestazioni da parte dei tifosi nei confronti della società come riporta Perugia Today, con lancio di petardi ed insulti nei confronti del presidente Santopadre e dei giocatori, in particolare contro Iemmello che ha sbagliato il calcio di rigore.