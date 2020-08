Sottil non ancora confermato dal Pescara, si profila il clamoroso ritorno di Oddo?

Andrea Sottil non è stato ancora confermato dal Pescara, nonostante sia riuscito a centrare la salvezza nei play out, e adesso si profila il clamoroso ritorno di Massimo Oddo, pescarese doc, autore di una promozione in serie A ma esonerato durante la successiva stagione nel massimo campionato.

L'ex tecnico del Delfino ha rescisso proprio ieri il contratto che lo legava al Perugia fino al 30 giugno 2021. Sulle sue orme ci sono Ascoli e Frosinone, ma anche i biancazzurri starebbero pensando a lui.

Lo scorso 14 agosto, subito dopo la vittoria contro il Perugia allenato proprio da Oddo, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani aveva lasciato intendere di volersi prendere qualche giorno per riflettere sul destino di Sottil, ma ora che è passata quasi una settimana inizia a essere lecito farsi qualche domanda. L'ex difensore piemontese, intanto, è tornato in Sicilia e aspetta una telefonata. Staremo a vedere se, fino all'ultimo, questa chiamata arriverà o meno.