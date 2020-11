C'è lo stop al campionato, ma il Pescara "festeggia" la prima vittoria... allenandosi. Oggi al Delfino Training Center lavoro di prevenzione in palestra, esercizi di attivazione e lavoro di forza a tutto campo con ripetute e corsa mista.

Differenziato per Bocic, Omeonga e Antei. Proseguono il percorso di recupero Bocchetti, Drudi e Del Favero. Assenti, per convocazione nelle loro rispettive Nazionali, Memushaj, Bellanova e Maistro. Domani mattina è in programma un'altra seduta tecnico-atletica, sempre al Delfino Training Center.