Stop ai 1000 biglietti invito per le gare casalinghe del Pescara. La decisione è stata presa dalla società biancazzurra dopo il Dpcm del 24 ottobre e in considerazione delle attuali condizioni di incertezza conseguenti all’aumento del numero di contagi da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di conseguenza, la Delfino Pescara 1936 ha comunicato la sospensione dell’emissione dei tagliandi invito per le prossime partite in programma allo stadio Adriatico. Una scelta cautelativa vista la recrudescenza della emergenza epidemiologica in corso.