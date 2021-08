Il Pescara saluta Sorensen e accoglie Marilungo, asse con la Ternana

Guido Marilungo è nato il 9 agosto 1989 a Montegranaro. Ha mosso i primi passi nelle giovanili della Sampdoria, dove nel 2009 ha esordito in massima serie

Asse di mercato tra il Pescara e la Ternana dell'ex ds Luca Leone. I biancazzurri hanno infatti raggiunto l’accordo con gli umbri per la cessione a titolo definitivo di Frederik Sorensen, acquistando a titolo temporaneo (prestito) l’attaccante classe 1989 Guido Marilungo.

Marilungo è nato il 9 agosto 1989 a Montegranaro. Ha mosso i primi passi nelle giovanili della Sampdoria, dove nel 2009 ha esordito in massima serie. Nel 2010 passa direttamente tra i professionisti con il Lecce per poi vestire maglie blasonate come Atalanta, Cesena, Lanciano, Empoli, Spezia, Ternana, Monopoli e Carrarese.