Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Pescara: resta Sebastiani, ma la trattativa con Navarra va avanti

È Silvio Baldini il nuovo allenatore del Pescara Tutto sarebbe stato definito per la prossima stagione: a mancare è solo l'annuncio. Una lunga esperienza in panchina quella del mister che debutto nella stagione 1997-1998 con il Chievo in serie B: la sua ultima panchina nella scorsa stagione quella del Crotone.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Per ora tutto resta nelle mani del presidente Daniele Sebastiani dunque, mentre si attende la chiusura della trattativa con Rossetano Navarra che sembra allungarsi con Navarra che dovrebbe acquisire il 51 per cento delle quote del Delfino. Un accordo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro.

Aspettare però, con la stagione ormai prossima è impossibile: la stagione è alle porte e ora il Pescara ha il suo nuovo allenatore.