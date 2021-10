Siena-Pescara, ultime e probabili formazioni

Auteri cambia il Pescara in vista della delicatissima trasferta di domani pomeriggio a Siena. Un po' per scelta, un po' per paura. Le assenze di Illanes e forse anche di Ingrosso e Drudi in difesa rischiano di far saltare i piani del tecnico siciliano domani al Franchi. Ma il rischio di tornare a casa con la seconda sconfitta consecutiva dovrebbe essere più forte dell'emergenza. Ecco perché il Pescara dovrebbe tornare a giocare con la difesa a quattro domani in Toscana. Dentro, probabilmente, il giovane Veroli. Torna Cancellotti dalla squalifica e riprende posto a destra.

Se sarà 4-3-3, Diambo schermo davanti alla difesa con Memushaj e Pompetti (o Rizzo). In attacco, D'Ursi è out perchè positivo al Covid, Galano per scelta tecnica. L'attaccante pugliese e Valdifiori non sono stati convocati da Auteri per presunti "problemi fisici né muscolari né articolari". Da oggi, sono ufficialmente due casi spinosi da risolvere all'interno dello spogliatoio biancazzurro.

"Drudi e Ingrosso hanno qualche problematica da risolvere, sono in dubbio, gli altri stanno tutti bene. Abbiamo convocato Sakho e Veroli. De Marchi e Ferrari hanno recuperato. Non convocati Valdifiori e Galano per scelta mia. Hanno delle problematiche fisiche...", le parole di Auteri prima di partire per la trasferta.

Sul momento della squadra, l'allenatore ha detto: "La situazione di classifica non è quella che ci aspettavamo, siamo tutti responsabili, io per primo. Questa è una squadra con un proprio io, un’identità e l’attaccamento al lavoro. Fisicamente stiamo anche bene, non siamo nella fossa. Gli errori sono di diversi tipi, serve capacità di lettura ed un po’ di cattiveria in più. Basta poco per invertire la tendenza. Nelle difficoltà bisogna attaccarsi ai principi di gioco che abbiamo. Il Siena? Squadra di spessore che non ha cominciato benissimo. Hanno giocatori importanti, anche se non vive un bel momento".

PROBABILI FORMAZIONI

SIENA (3-5-2) 1 Lanni; 13 Milesi, 19 Terzi, 5 Farcas; 20 Mora, 4 Acquadro, 8 Pezzella, 24 Bianchi, 7 Disanto; 9 Varela, 11 Karlsson. All. Gilardino.

PESCARA (4-3-3) 33 Di Gennaro; 23 Cancellotti, 27 Veroli, 28 Ingrosso, 38 Frascatore; 8 Memushaj, 16 Diambo, 21 Pompetti;

97 Clemenza, 30 De Marchi, 24 Bocic. All. Auteri.

ARBITRO Marini di Trieste