Sestri Levante - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Nel primo turno infrasettimanale della stagione (gli altri ci saranno il 25 ottobre, il 14 febbraio ed il 6 marzo), il Pescara di Zdenek Zeman fa visita alla matricola Sestri Levante, che gioca le sue gare interne al Comunale dei Marmi di Carrara. La partita è in programma alle ore 20:45 di martedì 19 settembre ed è valida come quarto turno di campionato nel Girone C di Lega Pro. Il Pescara è ancora imbattuto (2 vittorie, entrambe in casa, ed un pari, quello di Perugia, in 3 partite) e va a caccia di un nuovo successo contro una squadra che è reduce dalla vittoria a sorpresa sulla blasonata Virtus Entella nel derby del Tigullio. 1-0 il risultato finale che ha fatto saltare la panchina a Chiavari: esonerato mister Volpe. Che l'Entella, squadra annunciata come big del campionato, non fosse partita col piede giusto lo si era già capito all'Adriatico di Pescara contro il Pineto, quando la squadra di Amaolo ha corso zero rischi ed avrebbe invece meritato di portare a casa il bottino pieno e non solo un pareggio.

LE ULTIME. Tutti a disposizione di mister Zdenek Zeman, che però farà un turnover mirato. Sono rientrati gli allarmi Tunjov (botta nel match con l'Arezzo che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca in corso d'opera) e Cuppone (domenica non si era allenato causa febbre alta) ma ambedue sono in dubbio. La difesa vista con l'Arezzo resterà immutata, variazioni sono previste in mediana ed in attacco. A centrocampo Squizzato è l'unico certo del posto, per gli altri due sono in ballottaggio il già citato estone, Aloi e Franchini. La sensazione? E' che ci sarà il debutto dal 1' di quest'ultimo. Nel tridente offensivo confermato solo Merola. Il match-winner di sabato, Gianmarco Cangiano, sarà il titolare della corsia mancina mentre in mezzo Tommasini e Vergani si giocano il ruolo di centravanti. Le ultime danno in rialzo le quotazioni dell'ex pisano, ma solo in extremis Zeman scioglierà le riserve. In ogni caso, qualunque sia la scelta iniziale, in corso d'opera ci sarà la staffetta. Nel Sestri Levante l'unico indisponile è il 21enne attaccante Riccardo D’Antoni causa rottura del crociato. Nelle prime partite stagionali il tecnico Barillari, classe '74, ha alternato il 3-5-1-1 al 4-1-4-1, moduli improntati alla massima prudenza ed al gioco in ripartenza. Il giocatore più rappresentativo della rosa ligure è il 33enne difensore Vasco Regini, che Zeman ha allenato a Foggia in C nel campionato 2010-1. Sdengo poi passò al Pescara e avrebbe gradito portare in riva all'Adriatico dai rossoneri anche Regini (da Foggia arrivarono Moussa Kone, Lorenzo Insigne e Lorenzo Romagnoli) ma non se ne fece nulla. Tra i liguri sono molto noti anche Raggio Garibaldi e Pane, l'autore del gol vittoria contro l'Entella.

PROBABILI FORMAZIONI - SESTRI LEVANTE (4-1-4-1): Anacoura; Regini, Pane, Oliana; Furno; Raggio Garibaldi; Troiano, Gala, Parlanti, Candiano; Busatto. All. Barillari

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Aloi (Tunjov), Squizzato, 25 Franchini; Merola, Vergani (Tommasini), Cangiano. All. Zeman

L'ARBITRO - Direzione affidata a Simone Gauzolino della sezione di Torino, primo incrocio col Delfino. Assistenti: Marco Matteo Barberis della sezione di Collegno e Simone Asciamprener Rainieri della sezione di Milano. IV ufficiale sig. Marco Scarpati di Formia

DOVE VEDERE LA PARTITA - Sestri Levante- Pescara, partita valida come quarta gara del girone B Lega Pro, in programma martedì 19 settembre alle 20.45 allo Comunale dei Marmi di Carrar, sarà trasmessa in diretta su Sky Sports e in streaming su Now