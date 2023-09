Sestri Levante-Pescara 1-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Benvenuti alla diretta della partita tra Sestri Levante e Pescara. Quarta di campionato per il Delfino di Zeman che è chiamato a sfidare una matricola di Lega Pro. Si gioca a Carrara nel turno infrasettimanale del 19 settembre. Biancazzurri ancora imbattuti, liguri reduci dalla vittoria di misura nel derby del Tigullio. Seguite con noi la nostra live!

Sestri Levante-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 42' chiusura in area di Furno su Merola ma c'è il corner.

40' salvataggio di Parlanti sulla linea su conclusione rasoterra di Cangiano.

39' Gala deve lasciare in campo a Cericola.

38' angolo per il Sestri, crampi per Gala.

37' super Plizzari anche sul bolide dal limite di Oliana con palla verso l'angolino basso, c'è il corner. Intervento del portiere, può ripartire il Pescara.

35' sale bene e altissima la linea difensiva abruzzese, finisce in fuorigioco Forte.

34' angolo per il Delfino, palla che giunge in area a Cuppone sul secondo palo ma non riesce nell'aggancio.

32' conclusione potente ma centrale di Franchini, a mani aperte respinge il portiere.

31' si alza la bandierina per Forte, offside per lui.

28' bella conclusione velenosa di Gala, reattivo Plizzari che respinge quindi esterno della rete per la conclusione di Forte di qualche istante più tardi.

27' Pane per Gala in area ma la difesa allontana senza pensarci troppo.

26' intervento in ritardo di Franchini, l'arbitro gli mostra il giallo.

23' trattenuta di Aloi su Forte, giallo per lui.

21' chiusura di Brosco in area su Parlanti evitando una posibile conclusione da due passi.

17' tentativo di Podda che fallisce l'occasione.

16' nuovi problemi per il Pescara, a terra De Marco che si tocca la parte interna della coscia. Problema alla zona inguinale e altro cambio obbligato, al suo posto Tunjov e cambi esauriti.

15' in campo Podda.

13' Doppio scambio tra Merola e De Marco: quest'ultimo con freddezza calcia alla destra del portiere! Goal!

13' da Aloi a Merola che in area gli restituisce palla in area, controllo e conclusione alta sopra la traversa

12' angolo conquistato dai padroni di casa ma la difesa ha la meglio e allontana

10' problemi per Candiano, stop di gioco e staff medico in campo.

6' cambio obbligato per Zeman con Brosco per Pellacani, possibile problema muscolare per lui.

3' dall'altra parte buco difensivo di Furno con Cuppone che in area si fa chiudere lo specchio della porta da Anacoura e sul corner successivo Pierno in area calcia a lato.

2' palla gol divorata da Forte a centroarea, dormita della difesa ospite.

1' Si riparte: in campo Franchini per Masala, Pierno per Floriano per questo secondo tempo appena iniziato.

PRIMO TEMPO - 47' si chiude il primo tempo tra Sestri Levante e Pescara: 1-1 all'intervallo, decidono due calci di rigore. Piccola pausa, poi torneremo per seguire il secondo tempo assieme.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

43' Rigore concesso al Sestri Levante per un intervento in area su Raggio! Dal dischetto conclusione a mezz'altezza di Candiano con il destro, Pizzari intuisce ma non può arrivarci.

43' azione in verticale e provvidenziale uscita in area di Plizzari su Parlanti.

40' nessun turn over massiccio oggi per Zeman, visto che è saltato il derby del prossimo turno con il Pineto: la gara sarà recuperata l'11 ottobre.

36' altro angolo per la squadra di casa ma la difesa prende le contromisure e allontana.

31' traversone di Parlanti, nessun problema nell'intervento in presa alta per Plizzari.

30' altra interruzione con De Marco che ha avuto bisogno anche a bordo campo delle cure mediche.

27' colleziona angoli il Sestri che rischia grosso per un colpo di testa ravvicinato di Pane di poco sopra la traversa. Nel corso dell'azione si è fatto male in un contrasto De Marco, ma nessun problema per lui.

25' fallo sulla ripartenza di Cangiano, nessun cartellino per Pane.

24' altro giro dalla bandierina per i liguri, la difesa biancazzurra alleggerisce in fallo laterale.

21' ammonito Troiano per simulazione in area di rigore con Aloi che rimane fermo senza cercare il contatto.

18' punizione per il Sestri quasi sul fondo, spinta di Aloi. Batte Troiano verso il secondo palo con la difesa che si rifugia sul fondo ma nulla di fatto.

13' Oliana e Regini esitano nell'intervento in area e per poco non ne approfitta Cangiano, ma è solo angolo per gli adriatici. Sugli sviluppi viene fischiato un fallo in attacco.

9' Rigore per il Pescara! Intervento di Pane in area e nessun dubbio per l'arbitro. Goal! Delfino in vantaggio! Rigore di Cuppone respinto sulla sua sinistra da Anacoura ma De Marco è più lesto di tutti a fare tap in di testa da due passi.

6' primo angolo dalla destra per la squadra di casa?, palla a centroarea e girata di Oliana che esalta i riflessi di Plizzari e deviazione in angolo! Sul corner successivo ci prova in mischia Troiano e il portiere ancora protagonista si distende e devia ancora sul fondo. Ben quattro i tiri dalla bandierina consecutivi, sull'ultimo arriva il tiro cross di Furno con palla che sorvola la traversa

2' prima interruzione di gioco con Cuppone a terra dopo un contrasto a centrocampo ma nessun problema per lui

1' si parte! Calcio d'avvio battuto dal Pescara oggi in maglia gialla, Sestri in quella rossoblù.

Sestri Levante-Pescara: il tabellino

SESTRI LEVANTE - 1 Anacoura, 3 Furno, 4 Pane, 5 Oliana, 6 Troiano, 8 Candiano, 23 Gala, 25 Regini, 77 Parlanti, 86 Raggio, 90 Busatto. A disp.: 64 Sias, 74 Raspa, 7 Forte, 11 Conti, 13 Nenci, 14 Ghigliotti, 17 Grilli, 19 Cericola, 24 Grosso, 27 Podda, 29 Toci, 44 Masini. All. Barilari

PESCARA - 22 Plizzari, 7 Masala, 8 Aloi, 15 Floriani, 23 Pellacani, 24 Mesik, 27 Moruzzi, 28 De Marco, 29 Cuppone, 30 Dagasso, 32 Cangiano. A disp.: 1 Ciocci, 2 Milani, 5 Di Pasquale, 6 Squizzato, 9 Vergani, 10 Merola, 11 Accornero, 13 Brosco, 17 Tunjov, 18 Pierno, 19 Mora, 20 Manu, 25 Staver, 31 Tommasini, 33 Franchini. All. Zeman

Reti: De Marco 9' pt, Candiano 43' pt, De Marco 13' st