La Serraiocco Consulting nuovo main sponsor del Pescara Calcio

La Vincenzo Serraiocco Consulting sarà main sponsor del Pescara anche per il campionato di Serie C appena iniziato. Lo ha fatto sapere lo stesso Serraiocco aggiungendo che più volte la società è stata legata al nome del Pescara Calcio nelle ultime stagioni, e quindi è bastata una stretta di mano con il presidente Daniele Sebastiani per sugellare nuovamente la partnership.

"Da professionista che opera sul territorio con importanti investimenti e con varie attività, ma anche come appassionati di sport e permettetemi come tifosi dei colori biancazzurri, con entusiasmo con a mio fratello Andrea abbiamo deciso assieme anche alle nostre famiglie di legare ancora il nostro nome e il nostro marchio a quello del Pescara.

Lo sport ha anche una grande valenza sociale e per questo chi come noi opera anche sul sociale e come il sottoscritto anche come imprenditore è stata una logica conseguenza rispondere presente perché lo sport è sociale, lo sport è condivisione e aggregazione, con l’augurio e con la speranza di poter vivere una stagione sportiva ricca di soddisfazioni”.