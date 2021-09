Il primo esonero della serie A è pescarese, il Verona licenzia Di Francesco

E' il pescarese Eusebio Di Francesco il primo allenatore esonerato in Serie A nella stagione 2021/2022. L'ex allenatore del Pescara, del Sassuolo e della Roma licenziato dall'Hellas dopo la sconfitta subita ieri sera nel posticipo di Bologna. Terza sconfitta in altrettante partite per Di Francesco e il supo staff (il vice Tomei e il collaboratore Romano), così la societò scaligera ha deciso questa mattina di esonerare il tecnico pescarese. Il Verona aveva perso nelle prime due giornate, in casa, contro Sassuolo (3-2) e Inter (3-1). Il presidente Setti e il ds (pescarese) D'Amico in giornata annunceranno il nome del sostituto.

Partita bene invece l'avventura dell'altro allenatore pescarese, Roberto D'Aversa, alla guida della Samp: domenica scorsa un brillante pareggio contro i campioni d'Italia dell'Inter.