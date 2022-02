Gol in fuorigioco? No, regolare: la decisione dell'arbitro pescarese Gregoris divide sui social

E' il caso della settimana nel calcio dilettantistico nazionale. Il protagonista, in positivo, è l'arbitro Gilberto Gregoris, della sezione Aia di Pescara. La gara è quella tra Afragolese e Vis Artena, campionato di Serie D, dello scorso week-end.

L'episodio è questo: lancio in profondità verso un calciatore della Vis Artena in netta posizione di fuorigioco, il difendente si lancia verso il pallone toccandolo. In questo esatto momento la posizione dell'attaccante viene "sanata": si tratta, infatti, di una "giocata" del difendente e non di una semplice deviazione (che non avrebbe avuto alcuna conseguenza sulla posizione di fuorigioco).

Qui sale in cattedra il fischietto pescarese: Gregoris, con freddezza e grande conoscenza delle regole, ignora la segnalazione di fuorigioco del suo assistente e lascia correre l'azione, convalidando la rete. Scelta perfetta, che premia la preparazione e la lucidità dell'arbitro. La letteratura calcistica ha già un precedente illustre: la rete decisiva della finale di Nations League tra Francia e Spagna, realizzata da Mbappé. Il giocatore della Francia partì in posizione irregolare ma venne "rimesso in gioco" da una deviazione di Eric Garcia, segnando poi la rete che avrebbe portato in Francia la Coppa.