Serie C Femminile: Matera - Cantera Adriatica Pescara 2-0

Serie C femminile Girone C

Torna con l’amaro in bocca dalla lunga trasferta di Matera la comitiva della Cantera Adriatica Pescara. E’ finita 2 a 0 ieri per le avversarie lucane, brave a pazientare fino al rush finale prima di affondare i colpi decisivi. Dopo la vittoria di lunedì scorso sul Crotone, sono sfumati i primi punti lontano da casa per le grigioazzurre, che ora sono quintultime con 3 punti a braccetto con la Salernitana, in attesa della prossima sfida casalinga contro il Palermo.

La partita, difficile, si era rivelata comunque alla portata di Fusco e compagne, nonostante il gran caldo che batteva sulla Città dei Sassi. Primo tempo equilibrato, con un paio di occasioni per parte. Leggera supremazia a centrocampo per il Matera, che ha avuto un approccio più aggressivo a livello agonistico. La Cantera è stata sempre pronta a ripartire con veloci contropiedi, non finalizzati per errori grossolani nell'ultimo passaggio. A rendere più ardua la trasferta, ci si è messo anche l’infortunio per capitan Fusco: dopo un contrasto con il portiere avversario, la stella pescarese rimaneva infortunata e la sua prestazione era fortemente condizionata. Nel secondo tempo un’incredibile occasione per la Cantera proprio per Fusco, a tu per tu con il portiere avversario abile e fortunata nel ribattere il tiro dell'attaccante a colpo sicuro.

Sul capovolgimento di fronte, il Matera ha realizzato l' 1 a 0, quando mancavano poco più di 10’ al fischio finale. Una mazzata tremenda per le pescaresi, che non si sono perse d'animo e si sono gettate in attacco alla ricerca del pari. L’assedio finale, con mischie e rimpalli nell'area lucana, non è bastato per pareggiare. Nel recupero, la beffa con il 2 a 0 di Sesto, che ha chiuso con una doppietta.

Matera – Cantera 2-0: il tabellino

MATERA WOMEN: Aliquo; Benzaquen, Fiore, Franchetto, Giacobbi; Ilycheva, Baldassabra, Lospalluto; Paolini, Primi, Trotta. A disp. Alla, Di Cecca, Di Gregorio, Gaglio, Garramone, Labanca, Pietrafesa, Sesto, Visalli. All. Lanzolla.

CANTERA ADRIATICA PESCARA: Nardulli; Di Benedetto, Gatta, Cicala, Meletti; Di Credico, Eugeni, Verzulli, Lazzari; Porcu, Fusco. A disp. Di Fazio, Sangiuliano, Calvano, Toro, Masi, Limongi, Zito, Iurino. All. Gabrielli.

Arbitro: Sciolti di Lecce.

Reti: Sesto (M) al 32’ e al 48’ s.t.