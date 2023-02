Serie C Femminile, per la Cantera un altro treno per i play-out

Serie C femminile Girone C

Domenica prossima, 26 febbraio, all’antistadio “Flacco” passa un altro treno per cercare di restare in corsa per un posto nei play-out. Alle 14.30 la Cantera Adriatica Pescara ospiterà il Matera Città dei Sassi. Le ragazze di mister Galanti cercano i primi punti della nuova gestione tecnica, dopo aver perso di misura domenica scorsa in trasferta lo scontro diretto di Crotone. Le lucane, prossime avversarie, sono solo tre punti sopra la zona play-out e stanno cercando di puntellare la salvezza tenendo a distanza di sicurezza il Grifone Gialloverde. “Sarà una partita contro una squadra estremamente forte, che si è rinforzata a gennaio con l’arrivo di alcune straniere – ha detto Michele Galanti presentando il prossimo match – . Matera è una squadra organizzata e con un ottimo allenatore. All’andata avevano anche delle assenze contro di noi. Abbiamo visto qualcosa di loro e sappiamo che per noi sarà un’altra gara molto impegnativa. L’affronteremo dopo una serie di settimane di lavoro durissimo a livello fisico, nonostante qualche assenza per squalifica (Eugeni) e acciacchi dovuti alla partita di Crotone. Ma ce la giocheremo, con massimo rispetto per il Matera”.

La stagione sta entrando nel rusch finale e tante squadre nelle prossime settimane resteranno nel limbo, avendo la salvezza già in tasca e non potendo più vincere il campionato. Cosa deve aspettarsi la Cantera? “Le motivazioni faranno la differenza: l’agonismo è alla base del nostro sport, ma le squadre che sono già tranquille da qui alla fine giocheranno con motivazioni diverse rispetto a qualche settimana fa. Ma bisogna vincere le partite giocando al massimo e senza fare questi calcoli. Io confido su tutta la nostra rosa da qui alla fine. Tutte le mie ragazze saranno fondamentali. Anche le più giovani, che ci daranno sicuramente soddisfazioni in questa stagione e, ancor di più, nella prossima”.