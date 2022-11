Serie C Femminile, la Cantera Adriatica Pescara impegnata a Roma

Serie C Girone C

A testa bassa verso la decima giornata di campionato. Il campionato chiama e la Cantera Adriatica Pescara vuole finalmente tornare a rispondere presente. Le ragazze di Alessandra Gabrielli domenica pomeriggio, alle 14.30 al campo Certosa, sfida la Roma Femminile, formazione che veleggia serena a centro classifica, ma che arriva dal ko in trasferta a Crotone, risultato che tra l’altro ha penalizzato non poco la classifica delle grigioazzurre, permettendo alla rivale calabrese (unica formazione fin qui battuta da Tontodonati e compagne) di lasciare il fondo della classifica, facendo scivolare le pescaresi al penultimo posto. Il ko della Roma è la dimostrazione che in questo campionato tutto ancora piò accadere e che le speranze di salvezza della Cantera restano inalterate.

“Continuo a ribadirlo: sono fiducioso, penso che saremo all’altezza di questa categoria, ma prima dobbiamo recuperare tutte le giocatrici. Ci stiamo piano piano avvicinando a questo momento fatidico. Presto saremo di nuovo al completo e lì avremo la possibilità di giocarcela alla pari con molte delle avversarie della nostra parte di classifica. La C resta una categoria difficile per noi, che abbiamo ragazze giovani e alla prima esperienza, ma non intendiamo mollare. L’obiettivo è arrivare in buone condizioni alle partite per noi decisive. Daremo il massimo per restare in questo campionato”, le parole del presidente Massimo Giannetti, che non è rimasto turbato dall’ultimo ko casalingo nel derby contro il Chieti. “Le neroverdi sono attrezzate per lottare al vertice, sono esperte della categoria e a loro auguriamo il meglio”.