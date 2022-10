Serie C Femminile: Cantera - Palermo 0-4

Mastica amaro la Cantera Adriatica Pescara, che non riesce ancora a bissare il successo di qualche settimana fa contro il Crotone. All’Antistadio Flacco, anche il Palermo riesce ad imporsi. Lo fa con un largo 0-4 che rappresenta una punizione fin troppo severa per le grigioazzurre di Alessandra Gabrielli, in partita fino a 15’ dal termine: fino al doppio svantaggio, le pescaresi erano riuscite più di una volta a raggiungere facilmente l’area avversaria, ma sono mancate in concretezza nell’ultimo passaggio o nella conclusione verso la porta siciliana. Decisiva per spaccare la partita, la stella palermitana Ribellino: i gol delle ospiti nascono tutti dai suoi piedi raffinati (lei firma lo 0-2 ad inizio ripresa e mette mezza ipoteca sul successo). La vittoria rosanero alla fine non fa una grinza, meritata e non in discussione, ma la Cantera avrebbe potuto fare di più anche in questa occasione, come domenica scorsa a Matera. Dopo 5 giornate, la squadra del presidente Giannetti ha 3 punti in classifica ed è quintultima grazie alla differenza reti che la tiene sopra la linea della zona retrocessione e quindi in vantaggio rispetto al Cosenza, che le ha raggiunte a quota 3 vincendo in casa del Grifone Gialloverde.

Domenica prossima trasferta sul campo del Frosinone, che oggi ha vinto lo scontro diretto sul campo del Crotone balzando a quota 7, a centro classifica.

Cantera Adriatica Pescara - Palermo 0-4

CANTERA ADRIATICA PESCARA Nardulli; Meletti, Cicala, Gatta, Candeloro; Tontodonati, Eugeni, Verzulli; Lazzari; Porcu, Forcella. A disp. Salzetta, Di Fazio, Cobo, Calvano, Toro, Limongi, Zito, Iurino, Di Credico. All. Gabrielli.

PALERMO Sorce, Falzone, Purpura, Piro, Collova, Conciauro, Priolo, Dragotto, Impellitteri, Bruno, Ribellino. A disp. Biundo, Celauro, Palermo, Renda, Geraci, Alfano. All. Licciardi.

ARBITRO Salomone di Bari.

RETI 22’ p.t. Dragotto; 4’ s.t. Ribellino, 33’ s.t. Geraci, 42’ s.t. Impellitteri (rig.).