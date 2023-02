Serie C Femminile, la Cantera non molla: "A Palermo per ripartire"

Ad eccezione del punticino strappato dal Cosenza, la 19a giornata del campionato di Serie C vede tutto immutato nella zona salvezza-retrocessione. Per questo, la Cantera Adriatica Pescara ha tutto il tempo di metabolizzare il ko casalingo contro il Matera (0-6) e tornare al lavoro per sfruttare al massimo la sosta del prossimo week-end e guardare alla ripresa del torneo, domenica 12 marzo (trasferta sul campo del Palermo, quinto in classifica ma tagliato fuori ormai dalla corsa alla promozione e virtualmente già salvo), con fiducia e voglia di invertire la rotta. I play-out sono distanti sempre 4 punti e restano un obiettivo alla portata delle grigioazzurre. Mister Galanti continua a lavorare pensando al presente, ma anche al futuro di un gruppo giovanissimo: “Faccio i complimenti alle mie ragazze. Contro il Matera, squadra estremamente forte, siamo scesi in campo con una 2006, quattro 2005 e una 2004. Non solo: Fusco era reduce da un infortunio di tre mesi ed era alla prima da titolare, Rebecca Di Fazio era al rientro dopo tre settimane di stop. Nonostante questo, la squadra ha mostrato tutta la sua voglia di fare bene. Contro, però, hanno trovato giocatrici esperte e di categorie superiori, comprese diverse nazionali straniere”.

La Cantera, però, non ha sfigurato, al di là del punteggio finale. “Il primo gol delle lucane è nato da un malinteso in difesa, poi sono arrivati tutti gol con tiri imparabili da fuori area, a conferma delle qualità tecniche eccelse del Matera – spiega Galanti – . Alla nostra numero uno Basciani non potevamo chiedere di più. Abbiamo affrontato la partita con una formazione giovanissima, con tante ragazze adattate anche in ruoli non congeniali. Un paio di loro non avevano mai giocato nella formazione titolare. Per questo rinnovo a tutte i complimenti, so di avere una squadra composta da giocatrici sui potrò fare affidamento in qualsiasi momento. Mi mettono ogni settimana in difficoltà nel fare la formazione, perché sono tutte pronte per affrontare queste partite. Ora abbiamo altre due settimane per proseguire il nostro percorso di crescita atletico, tecnico e tattico. A Palermo, alla ripresa, sono ultra sicuro che qualcosa cambierà a livello di risultati. Le prestazioni migliorano di partita in partita e questo per un allenatore è un aspetto fondamentale”.