Serie C Femminile, la Cantera non va a Palermo: ko a tavolino

La Cantera resta a terra. La squadra pescarese non si presenta a Palermo e perde 3 a 0 a tavolino. Un problema con il volo di ritorno dalla Sicilia all'ultimo minuto non consente alle ragazze del presidente Giannetti di andare a giocare contro le rosanero. Impossibile riorganizzare la trasferta in poche ore. Allertata la Figc dell'impossibilità a viaggiare, la Cantera ha accettato il ko d'ufficio. Ma non senza polemiche: il club aveva chiesto al Palermo di posticipare il match per potersi riorganizzare, ricevendo un secco no dalle palermitane. La Cantera resta ultima in classifica e vede allontanarsi di un punto la terzultima piazza che vale la zona play-out, mentre vincono e allungano le calabresi Cosenza e Crotone.

Il comunicato della Cantera

"In merito alla mancata disputa della gara di campionato Palermo Women - Cantera Adriatica Pescara, in programma oggi pomeriggio a Palermo, la società Cantera Adriatica Pescara ci tiene a precisare quanto segue:

Non c'è stata alcuna rinuncia a scendere in campo da parte della Cantera Adriatica Pescara. La partita non si è disputata per motivi diversi. Il primo è stato un problema dell'ultim'ora con i voli per e dalla Sicilia già prenotati con largo anticipo dalla Cantera. È stato impossibile, a poche ore dalla gara, cambiare mezzo e itinerario per arrivare a Palermo in tempo. E di questo la società Cantera ha informato in tempo utile la Lega nazionale dilettanti e gli organi federali, accettando il verdetto della sconfitta per 3-0 a tavolino, come da prassi.

La società Cantera Adriatica Pescara ci tiene però a precisare che prima del problema presentatosi con i voli aerei, aveva chiesto al Palermo Women di posticipare la partita in un giorno infrasettimanale, ricevendo però un secco rifiuto da parte del club siciliano. Il cambio di data avrebbe evitato la mancata disputa della gara, che per la Cantera è motivo di grande rammarico.

Precisata la situazione, da domani società e squadra torneranno al lavoro per la prossima giornata di campionato, contro il Frosinone".