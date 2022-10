Serie C Femminile, Cantera ko anche contro il Frosinone

Deve recriminare anche questa settimana la Cantera Adriatica Pescara. La squadra di Alessandra Gabrielli esce sconfitta con un largo 6 a 0 dal campo di Ferentino, sede del Frosinone, nella sesta giornata di andata del girone C di serie C. E’ il quinto ko per le grigioazzurre, ferme a quota 3 in classifica al quartultimo posto, in zona play-out. Al momento pesano come macigni le assenze di Fusco e Masciulli per la compagine del presidente Giannetti. Gatta e compagne punite ancora una volta ad ogni minima sbavatura difensiva e poi in ripartenze in campo aperto quando, una volta andate sotto, le pescaresi hanno alzato il baricentro per cercare di rientrare in partita. Primo tempo equilibrato, finito però 2 a 0 per le ciociare, spinte dall’ottima Belrose, autrice di una doppietta e del gol che subito mette in salita la partita, dopo un solo minuto di gioco (inserimento nell’incomprensione tra Nardulli e Gatta). Per ben sette volte arriva a calciare in porta la squadra della Gabrielli, senza mai centrare il bersaglio. Uno dei limiti maggiori, attualmente della Cantera. Le laziali aspettavano e ripartivano in modo pungente. Nella ripresa le pescaresi si sono subito sbilanciate per rientrare dallo 0-2 dei primi 45’, subendo il tris ancora di Belrose, che ha chiuso con una tripletta. Dopo il rigore del 4-0 la partita è praticamente finita lì, ma in contropiede la squadra di casa ha inferito trovando anche il quinto e il sesto gol.

Domenica prossima all’antistadio arriveranno le salernitane della Vis Mediterranea, lanciatissime dopo aver battuto in casa la Salernitana con un rotondo 6-2.

Frosinone - Cantera Adriatica Pescara 6-0: il tabellino

FROSINONE: Guidobaldi, Fiorella, Palmigiani, Cacchioni, Galluzzi, Natali, Santacroce, Antonucci, Belrose, Di Salvo, Bevilacqua. A disp. Paolella, De Stradis, Tagliaferri, Daggiante, Verrecchia, Eyre, Rutigliano, Carcini, Campanelli. All. Crecco.

CANTERA ADRIATICA: Nardulli, Di Benedetto, Gatta, Cicala, Meletti, Toro, Di Credico, Verzulli, Lazzari, Calvano, Forcella. A disp. Salzetta, Di Fazio R., Cobo, Di Fazio P., Eugeni, Gabrielli, Limongi, Zito, Iurino. All. Gabrielli.

ARBITRO: Criscuolo di Torre Annunziata.

MARCATRICI: 1’ e 18’ p.t. Belrose; 15’ s.t. Belrose, 30’ s.t. Natali su rigore, 35’ e 40’ s.t. Rutigliano.