Serie C Femminile, la Cantera cade a Cosenza

Serie C femminile Girone C

Arriva alla sosta del campionato (si giocherà il primo turno di Coppa Italia) di domenica prossima da penultima in classifica, la Cantera Adriatica Pescara, sconfitta a Cosenza ieri pomeriggio nello scontro diretto salvezza. Le Lupe calabresi approfittano di un approccio morbido delle grigioazzurre e segnano tre gol in meno di mezzora, chiudendo di fatto la partita con largo anticipo. Nella ripresa, fuori l’orgoglio delle ragazze di Alessandra Gabrielli, che accorciano con la giovane e fresca Nazionale Lucrezia Meletti, al suo primo centro in C, ma non riescono a rientrare in partita, subendo subito il definitivo 4-1 cosentino. La Cantera ora condivide il fondo della classifica con il Sant’Agata, unica squadra che finora non ha mai vinto (ieri pari senza reti nella sfida disperata contro la Salernitana).

Alla ripresa, dopo aver sfidato in trasferta le cugine del Chieti domenica prossima per la Coppa, Nardulli e compagne affronteranno in casa il Grifone Gialloverde, sestultimo e in cima alla zona calda della classifica che porta ai play-out. L’obiettivo, manco a dirlo, è ritrovare il successo per lasciare l’attuale penultimo posto (significherebbe retrocessione diretta) e tornare nella bagarre degli spareggi salvezza. Saranno determinanti, dopo la lunga sosta natalizia (11 dicembre – 15 gennaio), le ultime due partite del girone d’andata: la trasferta a Salerno e la sfida casalinga contro il Sant’Agata. 180’ in cui il presidente Giannetti spera di cambiare il corso di una stagione difficile, ma non impossibile per le sue ragazze.

Cosenza - Cantera 4-1: il tabellino

COSENZA: Carelli, Giudici, Ferrarello (45’st Perfetti), Le Piane (5’st Freby), Cinque, Colavolpe (42’st Romano), Chirillo (23’st Laurito), Perrotta, Mauro, Gattuso, Tortora (45’st Caputo). A disposizione: Gradolone, Eusebio, Esposito, Paura. All. Orlando.

CANTERA ADRIATICA PESCARA: Narolli, Eugeni, Cicala, Meletti (40’st Salzetta), Verzulli, Tontodonati, Di Credico, Di Fazio (33’st Iurino), Forrella (36’st Grabielli), Limongi (33’st Di Fazio), Toro (33’pt Sangiuliano). A disposizione: Cobo, Di Benedetto. All. Gabrielli.

Arbitro: Schifone di Taranto.

Marcatori: 15’pt Tortora (C), 19’pt Perrotta (C), 24’pt Gattuso (C), 20’st Meletti (P), 21’st Chirillo (C).

NOTE: ammonite 16’pt Meletti (P) e 28’st Di Fazio (P).