Serie C Femminile, la Cantera ritrova la vittoria

Serie C femminile Girone C

Ritrova la vittoria nella terzultima giornata del campionato di serie C, girone C, dopo un lunghissimo digiuno. Settimana di sorrisi in casa della Cantera Adriatica Pescara, che ha sbancato il campo del Grifone Gialloverde 1-2 con i gol di Fusco e Tontodonati. La squadra di mister Galanti resta ultima in classifica con 7 punti, ma conferma il trend di crescita delle ultime settimane, a due turni dal termine del campionato. Nelle ultime due giornate, la Cantera chiuderà in casa contro la Salernitana, penultima con 11, e in traserta in Sicilia sul campo del Sant'Agata, terzultimo a quota 12.

L'obiettivo è terminare la stagione in bellezza e raggiungere, con un incastro positivo e due vittorie, al terzultimo posto. Che non eviterebbe il ritorno in Eccellenza abruzzese, ma sarebbe un risultato di prestigio per la società del presidente Giannetti, alla prima apparizione nel calcio femminile nazionale. Con la squadra tornata al completo, le pescaresi stanno dando filo da torcere a tutti da diverse settimane e ora non vogliono fermarsi. Un eventuale terzultimo posto, tra l'altro, potrebbe aprire le porte alla possibilità di accedere ad un ripescaggio, per restare nella categoria nazionale.