Serie C Femminile, la Cantera Adriatica ko in casa

Un altro ko per la Cantera Adriatica Pescara, che paga lo scotto del debutto nel calcio femminile nazionale. All’antistadio Flacco, la Res Roma, una delle corazzate della serie C, passa con un largo 0-5, punizione fin troppo severa per le ragazze di Alessandra Gabrielli, che avevano iniziato bene e impattato nel modo giusto con il match. Dopo aver mancato due palle gol clamorose (al 10’ occasione clamorosa per Gatta, che in area calcia sopra la traversa un rigore in movimento; al 18’ Porcu alza la mira da buona posizione), le grigioazzurre hanno subito la punizione massima alla mezzora. Di Fazio tocca in area un’avversaria sotto gli occhi dell’arbitro: calcio di rigore che capitan Nagni trasforma, nonostante Nardulli abbia intuito la traiettoria e quasi preso il pallone. Lo svantaggio è una batosta a livello mentale, che frena le pescaresi anche nelle gambe. La Res gioca in scioltezza l’ultimo quarto d’ora del primo tempo, trovando anche il raddoppio con un autogol sfortunato di capitan Fusco e almeno due occasioni nitide (una traversa).

L’avvio di ripresa è scioccante: la Res nel giro di cinque minuti segna due volte (Nagni e Cianci) chiudendo, di fatto, la partita. La reazione di Fusco e compagne c’è, ma sbatte contro un incrocio dei pali e via via si spegne. Nel finale, Cianci fa doppietta come il suo capitano e fissa il punteggio sul cinque a zero per le capitoline. Amarezza per la Cantera, ma anche tanta voglia di prendere le misure a questa categoria ancora tutta da scoprire e iniziare a macinare gol e punti come nella passata stagione. Quest’anno l’impresa non è vincere il campionato, ma centrare quanto prima la salvezza. Compito alla portata delle grigioazzurre del presidente Giannetti, che aspettano già la prossima battaglia per dimostrarlo: domenica prossima a Pescara arriverà il Crotone per il secondo turno casalingo consecutivo. L’obiettivo è sbloccarsi.

Cantera Adriatica Pescara - Res Roma 0-5: il tabellino

Cantera Adriatica Pescara: Nardulli; La Mattina, Gatta, Di Fazio R., Meletti, Verzulli, Eugeni, Di Credico, Lazzari, Porcu, Fusco. A disp. Salzetta, Masi, Forcella, Calvano, Cobo, Di Benedetto, Limongi, Iurino, Di Fazio P. All. Gabrielli.

Res Roma: D'Alessio; Simeone, Liberati, Clemente, Comodi; Fabregat, Agati, Fracassi, Cianci, Bagni, Caccamo. A disp. Caporro, Cruciani, De Pasquali, Di Bernardino, Palombi. All. Galletti.

Arbitro: Spina di Barletta.

Marcatrici: 30’ p.t. Nagni (R, rig.), 46’ p.t. Fusco (C, aut.); 3’ s.t. Nagni (R), 5’ e 27’ s.t. Cianci (R).