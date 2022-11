Serie C Femminile: Cantera Adriatica Pescara punita nel finale

Serie C femminile Girone C

Punite poco prima del fischio finale, le ragazze della Cantera sfiorano il sogno di interrompere la striscia negativa delle ultime settimane e cadono in casa (1-2) contro la corazzata Trastevere, seconda forza del girone C di serie C alle spalle della capolista Res Roma e davanti al Chieti. Il gol di Forcella, secondo consecutivo stagionale, nella ripresa fa esplodere l’antistadio e premia la prestazione accorta delle grigioazzurre di Alessandra Gabrielli, sempre più a loro agio nella categoria e capaci di giocarsela anche contro una candidata al salto in B.

Una beffa il sorpasso delle romane nel finale di partita, favorito da un momento di disattenzione della difesa, l’unico di tutto il secondo tempo. Un ko che sulla carta poteva anche starci, ma non nel modo in cui è arrivato, punizione troppo severa per Tontodonati e compagne, che stanno dando l’anima in queste settimane per uscire dalla crisi. Restano i passi avanti nella tenuta del campo, nella fase difensiva e nella capacità di andare a colpire in attacco alla prima occasione, con l’exploit della giovane bomber pescarese arrivata in estate dall’Olimpia.

La Cantera resta al terzultimo posto e si prepara allo scontro diretto di domenica prossima sul campo del Cosenza, quartultimo con due punti di vantaggio sulle grigioazzurre. Alessandra Gabrielli e le sue ragazze dovranno portare a casa un risultato positivo dalla Calabria, considerando anche che nella stessa giornata si giocherà la sfida tra Sant’Agata e Salernitana, ultima e penultima della classifica.

CANTERA Nardulli, Eugeni, Gatta, Cicala, Meletti, Verzulli, Tontodonati, Lazzari, Di Credico, Limongi. A disp. Salzetta, Calvano, Sangiuliano, Candeloro, Toro, Di Benedetto, Di Fazio, Cobo. All. Gabrielli.

TRASTEVERE Di Tommasi, Passarani, Percuoco, Ferrazza, Lore, Berarducci, Boldrini, Polverino, Serao, Fiorini, Felici. A disp. Dilettuso, Boldorini, Massimi, Merigliano, Palescandolo, Pagano. All.

ARBITRO Bonci di Pesaro.