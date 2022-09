Serie C Femminile, prima storica vittoria della Cantera Adriatica Pescara

Doveva iniziare oggi il campionato della Cantera Adriatica Pescara in serie C, dopo due sconfitte consecutive nelle prime due giornate, e così è stato. La squadra di Alessandra Gabrielli fa un regalo al presidente Giannetti, che aveva chiesto i primi tre punti nello scontro diretto contro il Crotone. All’antistadio è arrivata la prima storica gioia in serie C: 3-1 firmato da Tontodonati, Lazzari e Fusco. Tornano i sorrisi e l’entusiasmo in casa grigioazzurra, pur sapendo che l’obiettivo finale sarà la salvezza e non sarà una passeggiata portarlo a casa senza lottare e senza soffrire.

La partita è equilibrata e si sblocca alla mezzora, con la punizione di Tontodonati da trenta metri, che sorprende Scerbo. E’ il primo gol della stagione per le pescaresi, ma la gioia per averlo trovato sfuma subito perché il Crotone approfitta di un’uscita incerta di Nardulli e pareggia con Russo, chiudendo il primo tempo in attacco. La ripresa, però, è un monologo della Cantera. Il tocco morbido di Lazzari a scavalcare il portiere riporta avanti le padrone di casa e chiude virtualmente in match. Le calabresi non riescono più a riproporsi e perdono molti palloni in attacco esponendosi alle ripartenze di Fusco e compagne, spesso frettolose nell’ultimo passaggio o nella scelta finale. Ma il gol della sicurezza arriva nei minuti finali con il gioiello di capitan Fusco: punizione all’incrocio da posizione impossibile e festa sugli spalti. Domenica prossima lunga trasferta a Matera, altro scontro diretto in cui sarà fondamentale conquistare punti.

Cantera Adriatica Pescara - Crotone 3-1: il tabellino

CANTERA ADRIATICA PESCARA Nardulli; Iurino (dal 33’ p.t. Cobo), Cicala, Gatta, Meletti; Lazzari, Eugeni, Verzulli (dal 41’ s.t. Calvano), Tontodonati; Fusco, Porcu (dal 21’ s.t. Di Credico). A disp. Di Fazio, Forcella, Limongi, Zito, Di Benedetto. All. Gabrielli.

CROTONE Scerbo; Vetere (dal 18’ p.t. Russo), Rania, Torano; Vona, Moscatello A., Valente, Morgante, Sacco; Donato, La Malfa. A disp. Coppola, Fera. All. Moscatello G.

ARBITRO Palumbo di Bari (Di Fabio e Groth di Teramo).

RETI nel p.t. 28’ Tontodonati (Ca), 32’ Russo (Cr); nel s.t. 16’ Lazzari (Ca), 39’ Fusco (Ca).