Serie C Femminile, per la Cantera sconfitta di rigore

Serie C femminile Girone C

Un rigore dubbio condanna la Cantera Adriatica nello scontro diretto di Crotone. Finisce 1 a 0 per le rossoblu calabresi, ma le pescaresi continuano a dare segnali di crescita incoraggianti in vista del rush finale della stagione. Vanno ko anche Salernitana e Sant’Agata, quindi nulla cambia nelle ultime tre posizioni del girone C. Una buona notizia per mister Galanti, che punta a rosicchiare i 4 punti di svantaggio dalla zona play-out per giocare l’appendice-salvezza della stagione regolare.

A Crotone una sfida durissima, come tutte le partite da dentro o fuori, giocata a ritmi alti e con molta fisicità da entrambe le squadre. Peccato per la sconfitta delle grigioazzurre, condizionata da un episodio negativo, che ha condizionato la domenica della Cantera: il rigore per il Crotone fischiato al 1’ della ripresa, nato da un fallo dell’attaccante di casa su Michela Gatta, che nel contrasto riporta anche la lussazione della spalla. La squadra di Galanti si è buttata capofitto nella metà campo avversaria, rischiando e lasciando qualche spazio. La palla del pari arriva al 15’: Forcella, in volata solitaria, arriva davanti alla porta calabrese, ma calcia fuori. Nel finale, dopo il rosso a Eugeni al 30’, la Cantera non ha smesso di crederci e ha continuato a giocare con orgoglio, senza riuscire a trovare il pari.

“Una partita difficile, ma decisa solo dagli episodi – ha detto mister Galanti – . I miglioramenti, però, sono costanti, anche sotto l’aspetto fisico e nell’approccio. Sono sempre molto fiducioso. Ho parlato con le ragazze nel post partita e ho fatto loro i complimenti per abnegazione, sacrificio e modo di affrontare la partita. Per noi saranno tutte finali, lo sappiamo. Torniamo a lavorare per la sfida casalinga al Matera, in programma domenica prossima, sperando di avere anche il sostegno degli sportivi pescaresi”.