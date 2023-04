Serie C, ecco le date dei play-off: il possibile cammino del Pescara

La Lega Pro ha ufficializzato le date dei play-off per la promozione in serie B. Il Pescara può quindi appuntare in calendario il cammino della post season, che i tifosi si augurano possa arrivare fino in fondo e centrare l’obiettivo. Oggi il Delfino entrerebbe dalla fase nazionale, essendo terzo in classifica: un vantaggio che consentirebbe a Zeman di lavorare per due settimane piene senza dover scendere in campo per i turni preliminari tra le squadre dello stesso girone, che coinvolgono le squadre classificate dalla quarta alla decima posizione di ogni raggruppamento. L'anno scorso ai biancazzurri toccarono, partendo dal quinto posto, le fatiche casalinghe contro Carrarese e Gubbio, prima di uscire dai giochi nella doppia sfida contro la Feralpi. Il 1° turno si giocherà in gara unica domenica 30 aprile, mentre il 2° turno, sempre in gara unica mercoledì 3 maggio.

Fase nazionale e Final Four

Poi via alla fase nazionale, in cui faranno il loro ingresso le terze classificate. Il 1° turno, gara di andata, si giocherà domenica 7 maggio, con il ritorno fissato invece a giovedì 11 maggio. Il 2° turno, gara di andata, è in programma martedì 16 maggio, con il ritorno sabato 20 maggio. Le quattro qualificate alla Final Four si sfideranno in gare di semifinale, andata e ritorno, mercoledì 24 maggio e domenica 28 maggio. La doppia finale è in programma invece domenica 4 giugno e domenica 11 giugno.