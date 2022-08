Un giovane talento del Penne vola in serie C

Gianluca Iezzi, centrocampista classe 2005, vestirà nella prossima stagione la maglia della Viterbese, società di serie C che parteciperà anche al campionato Nazionale Primavera2 (il suo allenatore sarà Emanuele Pesoli, ex difensore e allenatore del Pescara). Il giovane calciatore lascia quindi il Penne e si trasferisce a Viterbo con la formula del prestito oneroso annuale con diritto di riscatto da parte della società laziale. Centrocampista di grande prospettiva, a lungo attenzionato dal club viterbese, che lo aveva già visionato nel mese di giugno, Iezzi si era messo in evidenza nella passata stagione, arrivando ad indossare la fascia di capitano della Rappresentativa Regionale Under 17 dopo gli esordi in prima squadra in Eccellenza. Iezzi alla Viterbese ritroverà il compagno di squadra Marco Cutilli, anche lui pennese doc e gioiellino del club vestino, che già con la medesima formula si era trasferito qualche settimana fa in terra laziale. I tifosi pennesi potranno rivedere i loro due giovani talenti nella prima di campionato Primavera, che sarà proprio Pescara-Viterbese.