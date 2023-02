Serie B, il pescarese Oddo favorito per la panchina della Spal

Il pescarese Massimo Oddo nelle prossime ore potrebbe tornare su una panchina di serie B. L'ex campione del mondo, che nella passata stagione aveva guidato il Padova in C alla vittoria della Coppa Italia e alla finale play-off, dovrebbe essere il candidato numero uno per la Spal, che a breve dovrebbe annunciare l'esonero di Daniele De Rossi, dopo l'ultimo ko degli estensi a Venezia e la posizione di classifica per nulla rassicurante. Oddo e il suo staff (il vice è il pescarese Marcello Donatelli) prima scelta del ds (anche lui pescarese) Fabio Lupo.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità della decisione del presidente Tacopina, stanco di vedere la sua squadra diciottessima in classifica e in pienza zona retrocessione diretta in Serie C. Ventiquattro in totale i punti della Spal che insegue a meno uno il Brescia, in piena crisi, che ad oggi sarebbe qualificato allo spareggio insieme al Perugia che di punti ne ha 26, ma sembra essere in ripresa.

De Rossi pagherebbe a caro prezzo non solo la sconfitta di sabato scorso 2-1 contro il Venezia, la terza di fila dopo quelle con le big Bari e Cagliari. Le frizioni tra l'area tecnica e la dirigenza non riguarderebbero però solo i risultati in campo, il tecnico infatti subito dopo la fine del calciomercato si era detti insoddisfatto di acquisti e cessioni. La Spal per esempio a gennaio ha perso il giovane regista Esposito finito in Serie A allo Spezia.

Il sostituto di De Rossi dovrebbe essere dunque Massimo Oddo che tornerebbe così in panchina dopo l'addio al Padova della scorsa estate. In carriera l'ex giocatore tra le altre del Milan e anche lui campione del mondo nel 2006 ha allenato il Pescara in B e in A (sua l'ultima promozione nel 2016), Udinese, Crotone, Perugia e appunto Padova.