Serie B, la Lega cambia il calendario delle partite: per il Pescara 5 match in due settimane

La Lega di Serie B rimescola le carte e cambia il calendario degli ultimi incontri in programma, definendo anche le date dei playout e playoff. A seguito della videoconferenza che si è tenuta oggi, si è deciso di rinviare il 35esimo e 36esimo turno riaprtendo tutti dal primo maggio. Nel dettaglio:

16a giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziche? martedi? 20.04.2021

17a giornata di ritorno martedi? 04.05.2021 anziche? sabato 24.04.2021

18a giornata di ritorno venerdi? 07.05.2021 anziche? sabato 01.05.2021

19a giornata di ritorno lunedi? 10.05.2021 anziche? venerdi? 07.05.2021

Per il Pescara, dunque, sono previste 5 partite in 14 giorni in quanto il 27 aprile sarà in campo per il recupero con l'Entella. Gli altri match per il Delfino saranno:

1 maggio Cosenza - Pescara

4 maggio Pescara Reggiana

7 maggio Cremona Pescara

10 maggio Salernitana Pescara

Per i playoff e playout:

Gare playoff

Turno preliminare (gara “secca”) giovedi? 13 maggio 2021 (5a – 8a e 6a – 7a)

Semifinali (andata) lunedi? 17 maggio 2021 (5a/8a – 4a e 6a/7a – 3a)

Semifinali (ritorno) giovedi? 20 maggio 2021 (3a – 6a/7a e 4a – 5a/8a)

Finale andata domenica 23 maggio 2021

Finale ritorno giovedi? 27 maggio 2021

Date gare playout