Impugnativa del bilancio 2015 Pescara Calcio, riformata la sentenza

La Corte di Appello ha riformato la sentenza del Tribunale con riferimento alla impugnativa del bilancio 2015 della società Delfino Pescara 1936 Spa. Lo ha comunicato il club biancazzurro in una nota nella quale il presidente Daniele Sebastiani ha manifestato la propria soddisfazione per il risultato ottenuto in sede giudiziaria.