Seconda categoria, la Cantera Adriatica Pescara tenta la fuga

Nel girone D di Seconda categoria, la formazione maschile della Cantera Adriatica Pescara è partita a tutta velocità: tre giornate, tre vittorie. A punteggio pieno, a braccetto con i teramani dell'Hadranus (Atri), con 9 punti, i grigioazzurri saranno impegnati nel prossimo fine settimana proprio nello scontro diretto al vertice contro la rivale più acerrima per la promozione. Mister Antonio Sabatini sta palasmando una squadra ambiziosa e pronta al salto di categoria, nonostante sia rinnovata per cinque undicesimi della formazione tipo.

Mercato estivo da prima fascia per il presidente Massimo Giannetti, che si è assicurato gente di spessore per la categoria: Romano, Ferrandina, Lapenna, il talento napoletano Reina e Giuseppe Di Nino, dall’Eccellenza (Spoltore). La formazione pescarese è tra le protagoniste e candidate per la promozione fin dal precampionato. L’obiettivo dichiarato è quello di salire in Prima categoria. Dopo tre giornate, il messaggio al campionato è chiarissimo. “Ci puntiamo – ha detto Giannetti – . Sarebbe uno sfogo naturale del nostro settore giovanile e dei nostri ragazzi, che avrebbero la possibilità di approdare in una prima squadra competitiva dopo aver fatto tutta la trafila nel nostro vivaio”.