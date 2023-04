L'ex calciatore della Roma Sebino Nela presenta “Il Vento in Faccia” a Montesilvano

L'ex calciatore della Roma Sebino Nela arriva a Montesilvano per presentare il suo libro dal titolo “Il Vento in Faccia”. L’evento è a cura del Roma Club Pescara Righetti e si terrà oggi pomeriggio, mercoledì 26 aprile, alle ore 18.30 nel Magister Village. Modererà l'incontro il giornalista Donato Fioriti, direttore responsabile di Radio Luce Abruzzo (InBlu 2000). Per informazioni: 347/0158831.

“È per noi un onore e un piacere – chiosa il presidente del Roma Club Pescara Righetti, Antonio Provvidenza – ospitare la presentazione del libro di Sebino Nela, detto “Hulk”, il grande terzino della Roma dello scudetto del 1983, poi successivamente anche in nazionale italiana. Se pensiamo che Antonello Venditti gli ha dedicato anche una canzone, “Correndo Correndo”, ciò può chiarire la valenza e il significato che Sebino vanta tra il popolo giallorosso, ma sono sicuro anche tra tutti gli amanti del buon calcio, quello nobile, di talento e di cuore. Per cui invito tutti a essere presenti e a non perdere questa occasione”.