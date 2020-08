L'annuncio del presidente Sebastiani: "Se restituiscono i punti al Trapani non pagherò più"

Il presidente del Pescara Sebastiani annuncia azioni clamorose e la possibilità che il Pescara "non pagherà più nessuno" se dovesse essere accolto il ricorso del Trapani relativo alla restituzione di due punti. All'indomani della sconfitta che non solo condanna i biancazzurri ai play out, ma che lascia tifosi e dirigenza con il fiato sospeso per l'esito del ricorso pendente da parte della società sicula. In caso di restituzione dei punti da parte del Collegio di Garanzia del Coni che si esprimerà il 6 agosto, il Pescara sarebbe automaticamente retrocesso in serie C. Sebastiani ha dichiarato:

"Credo che se al Trapani dovessero restituire i punti vuol dire che in questo calcio si può fare tutto e quindi dal prossimo anno il Pescara non pagherà più nessuno"

Il Pescara solo poche ore prima della partita di andata dei play out, fissata per il 7 agosto, saprà dunque se si giocherà la permanenza nella serie cadetta contro il Perugia di Massimo Oddo. Ricordiamo che ieri il Pescara è stato sconfitto per 1-0 dal Chievo.