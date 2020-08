Sebastiani smentisce: "Non vendo il Pescara"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha smentito la volontà di cedere il club. Dunque, quelle circolate nelle ultime ore sono destinate a restare soltanto voci infondate.

Intanto dalle giovanili del Monaco è arrivato l'attaccante 18enne Alessandro Arlotti, nel giro della Nazionale under 17.

Per quanto riguarda il toto allenatore, non ci sono novità ma all'inizio della prossima settimana il nodo dovrebbe essere sciolto. Si va verso la riconferma di Sottil, anche se restano ancora in lizza i ritorni di Oddo e Bucchi, nonché i possibili ingaggi di Stellone e Di Biagio.