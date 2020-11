Cessione Pescara Calcio, Sebastiani conferma trattativa con Pavanati: "Ma nessuna chiusura"

Il presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, conferma la trattativa in corso per la cessione della società a Leonardo Pavanati che ieri, domenica 8 novembre, è uscito allo scoperto.

Il numero 1 del Delfino ha parlato della trattattiva in corso con un gruppo di imprenditori capitanati da Pavanati al termine della vittoriosa partita contro il Cittadella, come riferisce Ansa Abruzzo.

«Chi sta trattando con me conosce le condizioni: la serietà e poi le garanzie economiche. Se domani arriva qualcuno con le garanzie si può fare tutto, altrimenti il Pescara ha una società, una squadra e un allenatore e quindi può andare avanti così com'è, ma non c'è stata alcuna chiusura della trattativa», dice Sebastiani.

In serata, lo stesso Sebastiani, intervenendo nella trasmissione "Sugli Spalti" condotta su LaqTv da Paolo De Carolis, ha anche aggiunto che sono 4 le trattative in essere e si è detto pronto a passare la mano a chi potrà garantire almeno quanto fatto negli ultimi 10 anni, ovvero di voler lasciare la società in mani sicure.