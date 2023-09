L’Inter vince la 1ª edizione dello Scudetto Cup di Pescara dedicata al Vate. Il pescarese Tombion miglior calciatore del torneo

E' terminata con una pirotecnica finale la prima edizione dello Scudetto Cup, torneo di calcio Under 15 dedicato al Vate e destinato a diventare un classico del calcio giovanile internazionale.

A trionfare a Pescara è stata l’Inter per 5-4, in rimonta sulla Roma, davanti ai duemila spettatori dello stadio Adriatico. La prima edizione della Scudetto Cup Gabriele d’Annunzio è stata un vero successo ed hamesso in mostra tanti talenti, alcuni dei quali pescaresi di nascita al di là di quelli in forza proprio al Delfino (una delle squadrepartecipanti alla rassegna). Non è bastato in finale ai giallorossi il gol iniziale del pescarese Gioele Giammattei, uno dei due giovanissimi talenti della città Dannunziana che indossano la maglia della Roma Under 15. Il terzo posto è andato alla Juventus che, sempre allo stadio Adriatico, ha battuto nella finalina i francesi del Psg con un secco 2-0.

Assegnati anche alcuni premi individuali: lo juventino Riccardo Paonessa capocannoniere, il romanista Gianmarco Tombion (pescarese ed ex Pescara) miglior calciatore, l’interista Antonio Galiera miglior portiere.