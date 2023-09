Scudetto Cup al via. I talenti di Milan, Inter, Roma, Juve e Psg in vetrina a Pescara

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Curi Pescara, attenta da sempre alla formazione dei giovani del nostro territorio,ha organizzato il torneo internazionale di calcio giovanile "Scudetto Cup", dedicato alla figura di Gabriele d'Annunzio, che scatta oggi e si concluderà il 9 settembre- Il torneo si inserisce si nel vasto programma culturale del Festival dannunziano, di rilevanza europea, giunto ormai alla quinta edizione ed il cartellone di quest'anno vede arricchirsi il programma di questo ambizioso evento calcistico proprio per celebrare il lato sportivo del Vate, che tra le altre iniziative, ha inventato la parola "scudetto" con la relativa immagine tricolore che campeggia sulle maglie del club vincitore appunto del campionato italiano di serie A di calcio.



Il torneo è rivolto alla categoria U15 (giovani calciatori nati nel 2009) e sarà partecipato dalle squadre delle città con cui il Poeta ha avuto una stretta relazione: Pescara, Inter, Juventus, Milan, Roma e Il Paris Saint-Germain. Il torneo, completamente gratuito per il pubblico, prenderà il via oggi, 5 settembre, con due partite che si giocheranno al campo San Marco di Pescara, ossia il derby Milan-Inter e Pescara-Juve. Gli altri match si giocheranno ancora al San Marco o allo stadio in erba naturale di Montesilvano; le semifinali si giocheranno al San Marco e le finali per il primo e secondo posto all’Adriatico-Cornacchia nella mattina di sabato 9 settembre, e quindi ci saranno le premiazioni.

La presentazione alla città delle squadre si svolgerà domani, mercoledì 6 settembre, con una Bridge Parade: alle 19 si partirà dal molo sud, ponte del mare, sino a raggiungere lo stadio del mare, ciascuna squadra con la propria divisa e il capo delegazione con portabandiera, e sul palco la presentazione di ciascun team.



Giovedì 7 settembre, invece, nella Sala Europa dell’Aurum, ci sarà alle 17 un evento di ‘Sport e Salute’ sul tema ‘Mens sana in corpore sano’ sui sani stili di vita, con lo storico Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale a Gardone Riviera, che parlerà del rapporto del Vate con lo sport, quindi il primario del reparto di cardiologia dell’ospedale civile Paloscia, il primario del reparto di Ematologia Patrizia Accorsi e una legend di Sport e Salute, ossia il pallavolista Valerio Vermiglio.



L’avvocato Claudio Croce, socio fondatore della Curi e organizzatore dell’evento: “Abbiamo ritenuto importante coinvolgere sia il Comune di Pescara che quello di Montesilvano per mettere in piedi questa manifestazione. Abbiamo voluto le squadre delle città in cui Gabriele d’Annunzio ha vissuto ed è stato protagonista. Le finali si giocheranno allo stadio Adriatico, seguite dalle premiazioni. Sul sito ufficiale del torneo sarà possibile vedere gratuitamente in streaming le partite e gli highlights. Ci saranno anche news, foto e risultati.

L’ideatore della manifestazione è Antonio Martorella, presidente della Curi Pescara: “Si chiude un lavoro iniziato nove mesi fa. Portare questi club in città non è facile, sarà bellissimo e tante foto di questi giorno resteranno impresse nella nostre mente per sempre. I 150 ragazzi che arriveranno saranno tutti insieme nello stesso hotel, a mo di villaggio olimpico. Abbiamo inventato una sfilata sul Ponte del Mare per la cerimonia inaugurale del torneo di mercoledì 6 settembre: il torpedone raggiungerà lo stadio del mare per la presentazione ufficiale sul palco davanti alla cittadinanza. La nostra sarà anche un’opera di marketing territoriale perché tanti genitori da Roma e da Milano verranno in città. E il ct dell’Italia Under 15, Rocca, sarà qui per tutta la durata del torneo per vedere in campo i futuri Azzurrini della sua selezione”.