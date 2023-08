Tafferugli al termine di Reggiana-Pescara, scontri tra le opposte tifoserie

Non solo la pesante sconfitta per 6-2 rimediata dai ragazzi di Zeman ma anche tafferugli al termine della partita di Coppa Italia contro la Reggiana che si è disputata allo stadio Pavesi di Fiorenzuola domenica 6 agosto.

Dunque non poteva davvero iniziare peggio la stagione 2023/2024 del Delfino.

Come riferisce SportPiacenza, al termine dell'incontro si sono registrati scontri fra i tifosi delle due squadre all’esterno dello stadio valdardese.

Alcuni dei 1.400 sostenitori presenti (ai circa 1200 reggiani vanno aggiunti 200 abruzzesi) sono venuti a contatto all’esterno dello stadio. Le forze dell’ordine presenti sono intervenute utilizzando i lacrimogeni ed effettuando alcune cariche di alleggerimento, ma i tifosi hanno comunque provocato danni. Non ci sarebbero feriti né fra i militari né fra i tifosi delle due squadre e la situazione è stata ristabilita in pochi minuti.