Scafapassocordone, arriva un bomber argentino

Girone C

Promozione Abruzzo Girone C

Vista l'emergenza in attacco, lo Scafapassocordone non ha perso tempo e si è assicurato un rinforzo di lusso dal mercato: arriva l'attaccante argentino, classe '90, Matias Leandro Barbuio.

Barbuio arriva dai Nerostellati, Promozione girone A, ma nella passata stagione aveva militato nel campionato di San Marino con il Faetano. In precedenza esperienza anche la Vigor Lamezia, in Calabria, con i bolognesi del Medicina Fossatone e con l'Aygreville, in Valle d'Aosta.

Esterno offensivo o trequartista, giocatore dai piedi buoni, l'argentino potrà completare il reparto offensivo di De Melis con i due titolarissimi Di Nardo e Traorè.

"Lo Scafapassocordone annuncia l'acquisto del forte attaccante argentino Matias Leandro Barbuio, proveniente dai Nerostellati", è l'annuncio ufficiale dato via Facebook dalla dirigenza scafese.