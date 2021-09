Scafapassocordone ko ai rigori, passa il Valle Peligna

Non basta la vittoria allo Scafapassocordone per superare il turno di Coppa Italia. Il Valle Peligna, che aveva vinto la gara di andata, passa ai rigori (3-4).

La gara è terminata nei tempi regolamentari con la vittoria dello Scafapassocordone per 1-0 (rete di Di Nardo), pareggiando cosi la sconfitta dell'andata in terra peligna. Alla lotteria dei rigori l'hanno spuntata gli ospiti e non c'è nulla da fare per i pescaresi. Adesso lo Scafapassocordone può spostare il focus sul campionato: domenica prossima c'è la prima giornata, in trasferta: Bucchianico-Scafapassocordone.