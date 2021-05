Sasso lanciato contro il pullman del Pescara, indagano le forze dell'ordine

Clima di tensione più che palpabile, oggi in città, prima della partita tra Pescara e Salernitana: alcuni facinorosi, infatti, hanno lanciato un sasso contro il pullman del Delfino durante il suo tragitto verso lo stadio Adriatico. Stando a quanto riferisce l'agenzia Adnkronos, non si sono registrati feriti anche se lo spavento è stato grande. La pietra ha colpito la parte inferiore del mezzo, nella zona del portellone inferiore. Sull'accaduto stanno adesso indagando le forze dell'ordine.

Intanto, commentando l'aggressione dell'altro ieri, a Salerno, ai danni di sua figlia, l'allenatore del Pescara Gianluca Grassadonia ha detto: "Ringrazio la città di Pescara e la città di Salerno per la vicinanza mostrata. Mi spiace che Salerno sia passata, tutta intera, per questo episodio, ma vi posso assicurare che non è assolutamente questa: Salerno è splendida e questo episodio non può rovinare una città intera".