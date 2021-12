Sambuceto - Spoltore 2-0, sorpasso dell'ex Ronci

Lo Spoltore si arrende all'ex Donato Ronci. Dopo un primo tempo che ha visto la squadra di Del Gallo osare di più, nella ripresa Barrow e Miccichè mettono la freccia: il Sambuceto vince 2 a 0 e sorpassa i pescaresi.

Pronti via e Planamente dopo cinquanta secondi con un sassata impegna il numero uno di casa. Gli azulgrana sembrano essere più in palla ma in diverse circostanze sbagliano l'ultimo passaggio. Al 24esimo contropiede micidiale di Selvallegra che pesca in area Petito: aggancio e tiro di sinistro che scheggia il palo esterno. I viola faticano a costruire azioni degne di nota. Su un pallone vagante in area ci prova Miccichè ma la conclusione viene murata dalla difesa. Il primo tempo si chiude con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0. Nella ripresa i viola alzano il baricentro ma la prima occasione è dello Spoltore: ci prova Planamente su calcio piazzato, di poco sopra la traversa. Al settimo Pellecchia chiama all'intervento Palena. Capovolgimento di fronte e Colecchia con un tiro a giro impegna De Deo. Barrow per Pellecchia: conclusione e grande intervento del numero uno ospite che si ripete più tardi su Caro. La gara si sblocca al minuto 19: Pellecchia sulla destra serve un cioccolatino al centro per Barrow che di testa fa 1-0. Passano appena centoventi secondi e Miccichè trova il 2-0 dopo un batti e ribatti in area. Intorno all'ottantesimo ci provano Bruni e Sall: entrambe le conclusioni sono respinte da un superlativo Palena, sulla ribattuta Caro manda a lato. Lo Spoltore prova a reagire con i tiri dalla distanza di Belli e Di Renzo ma senza fortuna. Lo stesso Caro impegna ancora l'ex Palena un minuto più tardi, che poco dopo dovrà ripetersi su Bruni. Finisce così 2-0.

Domenica ultima gara del girone di andata, al Caprarese arriva L'Aquila di Luca Sparvoli. Per lo Spoltore un solo punto nelle ultime quattro e zero gol all'attivo da quando è andato via il vice cannoniere del torneo.

Il tabellino

Reti: 19'st Barrow 21'st Miccichè