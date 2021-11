Sambuceto-Penne 3-0, i vestini affondano: sintesi e tabellino

Lo scontro salvezza va al Sambuceto: 3 a 0 su un Penne sempre più in difficoltà e da oggi terzultimo in classifica. I vestini non riescono a dare una svolta alla stagione nonostante il cambio in panchina e l'arrivo di Aielli.

Primo tempo in salita, con i locali che passano in vantaggio al primo vero affondo con una gran giocata di Miccichè. Prosieguo del match equilibrato, con i biancorossi che a tratti si fanno anche preferire, ma che nella ripresa prima sprecano la palla del pari (miracolo dell'estremo di casa), e poi regalano il raddoppio ai locali con una disattenzione che costa carissimo seguita, pochi minuti dopo, dal rigore di Miccichè (mani di Grande in area) che di fatto chiude il match.

Inizio gara equilibrato con due squadre bisognose di punti, ma all'11' i locali rompono subito gli indugi alla prima incursione: calcio di punizione dal limite per i viola respinto dalla barriera, sul rimpallo è bravo Marfisi a pescare sull'esterno l'inserimento di Miccichè che di prima intenzione disegna un diagonale millimetrico che si infila imparabilmente nell'angolino alla sinistra di Egidio.

La rete del vantaggio locale lascia presagire l'ennesimo pomeriggio difficile, il Penne tuttavia mostra qualche buona geometria ma manca terribilmente di una prima punta in grado di tenere alta la squadra, e soprattutto incidere negli ultimi 20 metri. Il Sambuceto dal canto suo non è certo irresistibile, ed i biancorossi provano a suonare la carica con Di Fazio che al 19' prova la percussione centrale ma calcia malamente a lato dal limite. Alla mezz'ora ancora Di Fazio, ben imbeccato da Cutilli, prova la difficile torsione di testa con un inserimento che taglia la difesa viola, ma il tentativo non semplice si trasforma in un campanile che Di Donato blocca senza problemi.



Il Sambuceto sta tutto nelle giocate di Miccichè: l'attaccante ex Avezzano semina il panico in area ed al 35' ed apparecchia centralmente per l'accorrente Caro che prova la botta dal limite, palla centrale e facile preda di Egidio. I biancorossi provano ancora a pungere ma continuano ad essere imprecisi negli ultimi metri, e Silvestri dopo una bella incursione centrale suggerisce per Di Fazio, palla leggermente troppo lunga, il portiere ospite sventa in uscita.

La seconda vera grossa occasione del match è ancora sui piedi di Miccichè, che nel finale di frazione si beve la difesa pennese con un gran controllo orientato e calcia in porta, sfera che sfila a lato di poco ad Egidio battuto.

Nella ripresa il Penne entra in campo più convinto ed inizia a farsi vedere seriamente dalle parti dei viola; al 10' l'occasione più clamorosa del match: gran lavoro di Cutilli che in area tocca centralmente per l'accorrente Guerra che, da due passi, calcia a botta sicura, prodigioso l'intervento del giovane estremo di casa che in tuffo, d'istinto, sventa.

Mister Ronci capisce il momento difficile, toglie dal campo la punta Barrow inserendo l'esterno Sall ridisegnando i suoi con un più compatto 4-4-2 classico. Mister Aielli prova a sfruttare il momento propizio mandando in campo Cellucci al posto di Di Fazio, per cercare maggior profondità, ed Antonacci che prende il posto di Rossi in mediana.

Paradossalmente però, nel miglior momento del match, i locali trovano la fiammata del raddoppio alla prima incursione; un errore di Rodriguez spiana così la strada al Sambuceto, con Bruni che prende il tempo al difensore pennese e scarica in porta la palla del raddoppio. Neanche il tempo di reagire e dopo tre minuti, Miccichè in area prova a saltare con un sombrero Grande, il pallone carambola sul braccio del difensore biancorosso provocando il rigore che lo stesso Miccichè trasforma, spiazzando Egidio per il 3-0 che di fatto cala i titoli di coda sul match.

Il tabellino

SAMBUCETO: Di Donato, Brattelli, Rosati, Caro (39'st Faedo), Carrascosa, Carrieri, Pellecchia (32'st Di Benedetto), Marfisi, Barrow (14'st Sall), Bruni, Miccichè (39'st Scardetta). A disposizione: Di Felice, Mancini, Delli Compagni, Di Giovanni, Murina. Allenatore: Ronci

PENNE: Egidio, Grande, Leone (28'st D'Ercole), Silvestri (38'st Serti), Rodriguez, D'Addazio, Fulvi (28'st Del Biondo), Rossi (23'st Antonacci), Di Fazio (23'st Cellucci), Guerra, Cutilli. A disposizione: Cantagallo, Mennillo, Barlaam, Hassan. Allenatore: Aielli

Arbitro: Battistini di Lanciano

Reti: 11'pt Miccichè, 24'st Bruni, 29'st rig. Miccichè

Ammoniti: Rossi, Rodriguez (Penne)