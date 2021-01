Salernitana-Pescara, altra cocente sconfitta per 2-0 ai danni dei biancazzurri

Finisce nel peggiore dei modi anche Salernitana-Pescara, con un'altra cocente sconfitta per 2-0 ai danni dei biancazzurri dopo quella rimediata sei giorni fa all'Adriatico contro la Cremonese.

Con due goal, maturati entrambi nel primo tempo, la formazione di Castori liquida il Delfino allenato dall'ex Breda. Apre le marcature Gondo all'8', seguito dal raddoppio di Cicerelli al 24'. Squadra spenta e senza anima, con un atteggiamento troppo timoroso.

Salernitana-Pescara: la cronaca

Pronti via, all'8' i padroni di casa sono già in vantaggio. Gondo sigla una rete di piatto in semi scivolata sull'importante assist di Djuric, bravo a servire di testa il suo compagno: è 1-0.

Al 14' gli ospiti cercano di reagire: Galano prova con il mancino al volo, ma alza troppo la mira. Al 24' ecco il bis dei campani ad opera di Cicerelli, che batte Fiorillo con un micidiale destro sul primo palo, complice un passaggio involontario di Ceter.

Il Pescara tenta timidamente di non concedere più occasioni raggiungendo il 67% del possesso palla, ma il risultato non cambia: 2-0 per i granata e tutti sotto la doccia. Adesso gli abruzzesi sono penultimi con soli 16 punti al termine del girone d'andata. Un disastro.

Salernitana-Pescara: il tabellino

SALERNITANA - 72 Belec, 2 Coulibaly, 5 Mantovani, 7 Gondo, 10 Cicerelli, 11 Djuric, 14 Di Tacchio, 15 Casasola, 23 Gyomber, 26 Bogdan, 28 Capezzi. A disp.: 1 Adamonis, 3 Lopez, 8 Schiavone, 9 Tutino, 13 Aya,17 Iannoni, 20 Kupisz, 21 Barone, 32 Giannetti, 33 Veseli. All. Castori

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 43 Sorensen 8 Memushaj, 10 Valdifiori, 11 Galano, 16 Bocchetti, 37 Maistro, 44 Jaroszy?ski, 47 Nzita, 77 Ceter. A disp.: 46 Alastra, 5 Drudi, 7 Odgaard, 9 Asencio, 14 Balzano, 19 Masciangelo, 26 Guth, 31 Busellato, 34 Fernandes, 40 Omenga, 72 Vokic, 99 Machin. All. Breda

Reti: Gondo 8' pt, Cicerelli 24' pt

Recupero: 3' pt, 7' st