Salernitana-Pescara, ecco i giocatori biancazzurri convocati per la gara di Serie B

Conto alla rovescia per Salernitana-Pescara. Il tecnico degli abruzzesi, Roberto Breda, ha sciolto le riserve decidendo chi lo accompagnerà domani, 23 gennaio, sul campo in occasione della trasferta del Delfino in Campania. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 16.

Saranno convocati anche gli ultimi arrivati Sorensen e Odgaard. Recuperati Balzano, Bocchetti, Asencio e Drudi. Torna disponibile anche Bellanova dopo la squalifica. Qui di seguito ecco tutti i giocatori biancazzurri che saranno pronti per la gara di Serie B:

1 FIORILLO Vincenzo

46 ALASTRA Fabrizio

38 RADAELLI Nicolò

43 SORENSEN Frederik

14 BALZANO Antonio

5 DRUDI Mirko

19 MASCIANGELO Edoardo

44 JAROSZYNSKI Pawel

2 BELLANOVA Raoul

16 BOCCHETTI Salvatore

26 GUTH Rodrigo

47 NZITA Mardochee

40 OMEONGA Stephane

34 FERNANDES Leandro

31 BUSELLATO Massimiliano

8 MEMUSHAJ Ledian

10 VALDIFIORI Mirko

37 MAISTRO Fabio

7 ODGAARD Jens

9 ASENCIO Raul

77 CETER Damir

99 MACHIN Josè

11 GALANO Cristian

72 VOKIC Dejan