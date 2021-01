Salernitana-Pescara, le formazioni ufficiali per l'attesa sfida di Serie B

I due allenatori, Castori e Breda, hanno sciolto le riserve decidendo chi li accompagnerà sul campo in occasione della partita che avrà inizio tra un'ora, per la precisione alle 16, nello stadio Arechi

Salernitana-Pescara, ci siamo: annunciate le formazioni ufficiali per l'attesa sfida di Serie B che si giocherà nell'ambito della 19ª giornata. I due allenatori, Castori e Breda, hanno sciolto le riserve decidendo chi li accompagnerà sul campo in occasione della partita che avrà inizio tra un'ora, per la precisione alle 16, nello stadio Arechi.

SALERNITANA - 72 Belec, 2 Coulibaly, 5 Mantovani, 7 Gondo, 10 Cicerelli, 11 Djuric, 14 Di Tacchio, 15 Casasola, 23 Gyomber, 26 Bogdan, 28 Capezzi. A disp.: 1 Adamonis, 3 Lopez, 8 Schiavone, 9 Tutino, 13 Aya,17 Iannoni, 20 Kupisz, 21 Barone, 32 Giannetti, 33 Veseli. All. Castori

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 43 Sorensen 8 Memushaj, 10 Valdifiori, 11 Galano, 16 Bocchetti, 37 Maistro, , 44 Jaroszy?ski, 47 Nzita, 77 Ceter. A disp.: 46 Alastra, 5 Drudi, 7 Odgaard, 9 Asencio, 14 Balzano, 19 Masciangelo, 26 Guth, 31 Busellato, 34 Fernandes, 40 Omenga, 72 Vokic, 99 Machin. All. Breda