Verso Salernitana-Pescara, Fiorillo: "Giocare per strappare punti a tutti i costi"

Parla il portiere biancazzurro: "Andremo lì per giocarcela ad armi pari. Dobbiamo preparare una grande gara e chiudere questo girone d'andata cercando di dare una sterzata. È fondamentale mantenere le partite in equilibrio"

Continua il percorso verso Salernitana-Pescara, che si giocherà sabato 23 gennaio alle ore 16. Oggi ha parlato Vincenzo Fiorillo, cominciando dalla partita persa in casa contro la Cremonese:

“Abbiamo fatto un primo tempo abbastanza equilibrato, mentre nel secondo tempo abbiamo sbagliato completamente l’approccio alla gara. Bisogna lavorare su questo aspetto. Dobbiamo maturare parecchio, e velocemente, per ottenere il prima possibile i punti per la salvezza. Sembra che dopo una vittoria così importante come quella di Reggio Emilia ci sia stato un "rilassamento" non voluto, e invece dovevamo dare continuità”.

Per Fiorillo, dunque, adesso "è fondamentale mantenere le partite in equilibrio". Per quanto riguarda il prossimo avversario dei biancazzurri, questo è il pensiero del portiere: "Abbiamo grande rispetto per Castori e la Salernitana, ma dobbiamo scendere in campo per strappare punti a tutti i costi, e in qualsiasi maniera, se vogliamo uscire da questa situazione. Andremo lì per giocarcela ad armi pari. Dobbiamo preparare una grande gara e chiudere questo girone d'andata cercando di dare una sterzata".