Salernitana-Pescara, sfida da ex per Breda: "Ricordi belli ma oggi mi servono punti"

Conto alla rovescia per Salernitana-Pescara, sarà una sfida da ex per Roberto Breda. L'allenatore biancazzurro, che vanta un passato con i granata, ha parlato della gara che domani pomeriggio lo vedrà combattere contro la sua vecchia squadra:

“Per me quella di domani non sarà certamente una partita come le altre - ha ammesso il tecnico - I ricordi sono belli e restano tali, ma oggi mi servono punti”.

A Salerno, per Breda, sarà importante soprattutto "scendere in campo senza paura per riportare qualcosa a casa". Il Delfino deve assolutamente cercare di fare punti. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 16.